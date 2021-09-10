Аргументы Недели В мире 13+

Секретарь Совнацбеза Украины Данилов: ВСУ могут взять Донецк и Луганск, если получат приказ Зеленского

, 07:24

Секретарь Совнацбеза Украины Данилов: ВСУ могут взять Донецк и Луганск, если получат приказ Зеленского
Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины могут взять Донецк и Луганск, если получат приказ президента страны, верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.

Данилов отметил, что ВСУ в состоянии «выполнить любую задачу». «Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать», — заверил чиновник.

При этом, как пишет «Лента.ру», Алексей Данилов указал на то, что официальный Киев не намерен возвращать силой контроль над территориями в Донбассе. При таком развитии событий могут погибнуть десятки тысяч людей, спрогнозировал секретарь Совнацбеза.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Антон Бредихин предрек Украине «катастрофические» последствия и «возмездие» со стороны России в случае атаки на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Пересидеть депутатом, стать губернатором?

Пересидеть депутатом, стать губернатором?

В последнем рейтинге богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes бывший подшипниковый магнат Олег Савченко, ныне (с партнерами) контролирующий 30% российского рынка регистраторов, опустился с 10 места в 2020 году (1646 млн руб.) на 22-е (565.32 млн руб.). С другой стороны – в сухих цифрах деклараций невозможно учесть будущий эффект от соглашения по созданию особой экономической зоны портового типа между правительством Астраханской области и портово-логистическая компанией «Каспий» Савченко. Короче говоря – в бизнесе у простого депутата Волгоградской облдумы всё в шоколаде. Чего не скажешь о его политических прожектах, ведь главная мечта – стать губернатором Волгоградской области – всё так же недостижима, как и 20 лет назад, когда Савченко свалился на головы волгоградцев прямиком из Чукотки:

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Экономика