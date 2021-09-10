Секретарь Совнацбеза Украины Данилов: ВСУ могут взять Донецк и Луганск, если получат приказ Зеленского

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10 сентября 2021, 07:24

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины могут взять Донецк и Луганск, если получат приказ президента страны, верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.

Данилов отметил, что ВСУ в состоянии «выполнить любую задачу». «Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать», — заверил чиновник.

При этом, как пишет «Лента.ру», Алексей Данилов указал на то, что официальный Киев не намерен возвращать силой контроль над территориями в Донбассе. При таком развитии событий могут погибнуть десятки тысяч людей, спрогнозировал секретарь Совнацбеза.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Антон Бредихин предрек Украине «катастрофические» последствия и «возмездие» со стороны России в случае атаки на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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