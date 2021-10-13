Путин заявил, что из Ирака и Сирии в Афганистан активно стягиваются террористы

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13 октября 2021, 20:42 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе общения с представителями спецслужб стран СНГ в среду, 13 октября, что из Ирака и Сирии в Афганистан активно стягиваются террористы.

Кроме того, по словам лидера РФ, в Афганистане сейчас продолжают действовать террористические группировки, которые могут начать экспансию в близлежащие страны.

Владимир Путин уточнил, что необходимо постоянно мониторить обстановку на границе и находиться в готовности противостоять боевикам. Для этого, по словам российского лидера, следует координировать работу силовых структур стран СНГ.

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