В Афганистане прекратили работу более 150 СМИ

Аргументы Недели → В мире 13+

13 октября 2021, 09:04 Анастасия Иванова

Фото: Oliver Weiken/dpa

После прихода талибов к власти в Афганистане журналистская сфера республики понесла огромные потери.



По данным информагентства ТАСС, после захвата «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) власти в стране прекратили работу более 150 СМИ, многие из них перешли на полноценный онлайн-формат работы. Закрылись также и местные офисы иностранных изданий.



Собеседники ТАСС заявили, что политика цензуры, проводимая боевиками, также негативно сказывается на афганской журналистике. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, несмотря на обещания «Талибана» не препятствовать свободной деятельности СМИ, новые законы и правила, принятые движением, осложняют работу изданий.



«Раньше мы писали о существующих в обществе проблемах, ситуации с правами женщин, могли дискутировать о действиях и решениях правительства, но с приходом талибов такой возможности нет», — рассказал агентству афганский журналист. Он был вынужден покинуть страну, потому что в своих материалах высказывался в сторону талибов. По его словам, журналистам, которые не успели уехать, приходится скрываться, чтобы избежать репрессий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости