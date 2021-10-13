Посол Италии в Москве Стараче заявил, что Рим заинтересован в ускорении процедуры признания «Спутника V» в ЕС

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче заявил, что Рим заинтересован в том, чтобы процедура признания российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" в Евросоюзе максимально ускорилась.
Джорджо Стараче подчеркнул, что процедура признания препарата, созданного в Российской Федерации, зависит от Европейского союза, однако Италия заинтересована в том, чтобы "Спутник V" был одобрен на территории ЕС как можно скорее.
Напомним, ранее сегодня помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что Всемирная организация здравоохранения ожидает возобновления процедуры по одобрению российской вакцины в ближайшее время.
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