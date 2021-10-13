В ВОЗ ожидают возобновления процедуры по одобрению вакцины «Спутник V» в ближайшее время

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13 октября 2021, 17:43 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Всемирная организация здравоохранения ожидает возобновления процедуры по одобрению российской вакцины «Спутник V» в ближайшее время, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге.

Симао подчеркнула, что процесс по "Спутнику V" в настоящий момент по-прежнему находится на паузе. По ее словам, возобновление процедуры по одобрению вакцины зависит от ряда "юридических процедур". Помощник генерального директора ВОЗ заметила, что, вероятно, "это будет улажено довольно скоро".

Марианджела Симао обратила внимание на то, что ВОЗ на ежедневной основе работает с Минздравом РФ по остающимся вопросам.

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