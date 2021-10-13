Аргументы Недели В мире 13+

В ВОЗ ожидают возобновления процедуры по одобрению вакцины «Спутник V» в ближайшее время

, 17:43 Источник: ТАСС

В ВОЗ ожидают возобновления процедуры по одобрению вакцины «Спутник V» в ближайшее время
вакцина "Спутник V", Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency

Всемирная организация здравоохранения ожидает возобновления процедуры по одобрению российской вакцины «Спутник V» в ближайшее время, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге.

Симао подчеркнула, что процесс по "Спутнику V" в настоящий момент по-прежнему находится на паузе. По ее словам, возобновление процедуры по одобрению вакцины зависит от ряда "юридических процедур". Помощник генерального директора ВОЗ заметила, что, вероятно, "это будет улажено довольно скоро".

Марианджела Симао обратила внимание на то, что ВОЗ на ежедневной основе работает с Минздравом РФ по остающимся вопросам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью