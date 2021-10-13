В Центре им. Гамалеи заявили, что эффективность «Спутника Лайт» против штамма «дельта» составила 70%

В НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи провели исследование и пришли к выводу, что эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против штамма COVID-19 "дельта" составляет 70% в течение трех месяцев после прививки.
Согласно последней информации Российского фонда прямых инвестиций, который ссылается на исследование Центра им. Гамалеи, в возрастной группе до 60 лет эффективность препарата "Спутник Лайт" превысила 75%.
Известно, что статья с результатами анализа эффективности однокомпонентной вакцины к настоящему моменту направлена порталу препринтов научных статей в сфере медицины MedRxiv для публикации на текущей неделе.
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