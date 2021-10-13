Профессор-биолог Константин Северинов прокомментировал заявление Минздрава о вакцине «Спутник V» для подростков

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13 октября 2021, 14:16

Marihan Al-Khalidi/Keystone Press Agency

Доктор биологических наук, профессор Константин Северинов прокомментировал заявление помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова о том, что вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» для подростков могут зарегистрировать через две недели.

Испытания разработанного центром имени Гамалеи препарата против ковида в России проводились на подростках возрастом от 12 до 17 лет с июня.

Профессор Константин Северинов рассказал в эфире Общественной службы новостей, что «для вакцин с РНК показана эффективность, в результате проведенных клинических испытаний, и для использования подростков от 12 до 18 лет, «Спутник V» является единственной вакциной, эффективность которой доказана».

Но Северинов заметил, что имеются вопросы к качеству проведения клинических испытаний. По мнению биолога, у нас в стране низкий уровень вакцинации, значит большинство людей не хочет прививаться.

Северинов подчеркнул, что при отсутствии полной информации о том, что вакцина показана подросткам введение препарата не будет способствовать реальному исправлению ситуации.

Сейчас в России привита только треть населения. Из 70% непривитых есть люди с адекватными вопросами об исследовании вакцины, её производстве, эффективности. Как полагает профессор, ни в Минздраве, ни в Роспотребнадзоре чётких данных о вакцинах пока не дали. «Российская прививочная кампания проиграна в умах», - считает Северинов.

По словам профессор, намерения вакцинировать детей – это сложная задача для властей. Профессор предупредил, что «если начнется вакцинация детей, чтобы они посещали уроки в школе, можно себе представить социальный взрыв».

Академик, директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал российских студентов обязательно привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 до начала нового учебного года.

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