Аргументы Недели В мире 13+

Зачем НАТО сокращает наполовину российскую миссию

, 18:22

Зачем НАТО сокращает наполовину российскую миссию

НАТО решило наполовину уменьшить миссию России при Североатлантическом альянсе. Из двадцати штатных должностей сотрудников постоянного представительства РФ две вакантные будут сокращены, а восемь российских военных дипломатов лишаются аккредитации и высылаются из страны. Их считают необъявленными сотрудниками разведки и обвиняют во враждебной деятельности.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, «это решение не связано с какими-то конкретными событиями. Но мы в целом видим в последнее время рост зловредной активности со стороны России».

Москва, скорее всего, как всегда, ответит симметрично: око за око, зуб за зуб. Эти меры, конечно, затронут Военную миссию НАТО в Москве. Но надо бы пошерстить и другое шпионское гнездо – Информационное бюро Альянса в нашей столице.

Сейчас на Западе развёрнута целая кампания по обвинению России в научно-техническом шпионаже. Мол, русские беспардонно охотятся за секретами в самых различных областях знаний. При этом не брезгуют ничем. Согласно докладу Федерального ведомства по охране конституции, российская шпионская активность исходит в основном из так называемых легальных резидентур, то есть небольших подразделений разведки, расположенных в посольствах и консульствах. Так, россиянин с дипломатическим паспортом работал в генеральном консульстве в Мюнхене. В охоте за научно-техническими секретами сейчас обвиняют и восемь дипломатов из нашей миссии при НАТО.

Казалось бы, в XXI веке университеты и исследовательские институты больше озабочены цифровым шпионажем, при котором данные собираются в больших масштабах. Тем не менее классический шпионаж по-прежнему является проблемой для науки – и эта угроза возрастает. В США в 2018 году директор Национальных институтов здравоохранения (NIH) в письме к 10 тыс. исследовательских институтов страны предупреждал: «Иностранные структуры проводили систематические программы по оказанию влияния на исследователей и рецензентов NIH». Он имел в виду в первую очередь Китай. Десятки китайских учёных были арестованы.  Россия якобы использует все методы научно-технической разведки. Её агенты ищут информацию практически обо всём, но особенно в энергетическом и ракетно-космическом секторах.

Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

Общество

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью