Зачем НАТО сокращает наполовину российскую миссию

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13 октября 2021, 18:22

НАТО решило наполовину уменьшить миссию России при Североатлантическом альянсе. Из двадцати штатных должностей сотрудников постоянного представительства РФ две вакантные будут сокращены, а восемь российских военных дипломатов лишаются аккредитации и высылаются из страны. Их считают необъявленными сотрудниками разведки и обвиняют во враждебной деятельности.



Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, «это решение не связано с какими-то конкретными событиями. Но мы в целом видим в последнее время рост зловредной активности со стороны России».



Москва, скорее всего, как всегда, ответит симметрично: око за око, зуб за зуб. Эти меры, конечно, затронут Военную миссию НАТО в Москве. Но надо бы пошерстить и другое шпионское гнездо – Информационное бюро Альянса в нашей столице.



Сейчас на Западе развёрнута целая кампания по обвинению России в научно-техническом шпионаже. Мол, русские беспардонно охотятся за секретами в самых различных областях знаний. При этом не брезгуют ничем. Согласно докладу Федерального ведомства по охране конституции, российская шпионская активность исходит в основном из так называемых легальных резидентур, то есть небольших подразделений разведки, расположенных в посольствах и консульствах. Так, россиянин с дипломатическим паспортом работал в генеральном консульстве в Мюнхене. В охоте за научно-техническими секретами сейчас обвиняют и восемь дипломатов из нашей миссии при НАТО.



Казалось бы, в XXI веке университеты и исследовательские институты больше озабочены цифровым шпионажем, при котором данные собираются в больших масштабах. Тем не менее классический шпионаж по-прежнему является проблемой для науки – и эта угроза возрастает. В США в 2018 году директор Национальных институтов здравоохранения (NIH) в письме к 10 тыс. исследовательских институтов страны предупреждал: «Иностранные структуры проводили систематические программы по оказанию влияния на исследователей и рецензентов NIH». Он имел в виду в первую очередь Китай. Десятки китайских учёных были арестованы. Россия якобы использует все методы научно-технической разведки. Её агенты ищут информацию практически обо всём, но особенно в энергетическом и ракетно-космическом секторах.



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