США становятся колыбелью социализма

Аргументы Недели → В мире 13+

13 октября 2021, 15:58

В России взлёт левых настроений, за океаном злорадно смакуют: дескать, Ленина на них нет! Но американские леваки мало похожи на русских большевиков из XX века. Они не предлагают устроить революцию (тем более в мировом масштабе), не предлагают передать фабрики рабочим. Они хотят построить вовсе не СССР, но принципиально другой мир, где население будет на содержании у государства. Правый лагерь не на шутку взволнован: такой угрозы традиционным ценностям Америка не переживала даже после войны, когда сенатор Маккарти устроил охоту на коммунистических ведьм. Ведь свобода от равенства и братства была главной идеей, сделавшей США процветающими.



В 2020 г. социологическая служба YouGov опубликовала исследование: 44% молодых американцев предпочли бы жить в социалистической стране. 42% проголосовали за капитализм, а 7% выбрали коммунизм. 32% опрошенных нравится Маркс и 23% – Ленин. Похожие результаты у исследовательской службы Harris Poll, 49, 6% миллениалов и зумеров (поколения, родившиеся после 1982 г.) хотели бы жить при социализме.



Политик №2 в Демократической партии сенатор Берни Сандерс не стесняется называть себя социалистом. На праймериз 2016 г. он получил больше голосов 18–29-летних избирателей, чем Клинтон и Трамп, вместе взятые. Это неудивительно: обещал списать молодым американцам долги за учёбу и сделать высшее образование бесплатным. Заодно они смогут брать оплачиваемый больничный в случае неважного самочувствия. Сандерс предлагает забирать у самых богатых 90% дохода, а налог на наследство установить на уровне 65%. То есть вы всю жизнь создаёте своё дело, но при его передаче детям государство забирает всего-то две трети.



Молодые американские социалисты куда прагматичнее классических марксистов. Они понимают, что если взять всё и поделить, сами они ничего не создадут – будут голод и тотальный дефицит товаров. Поэтому они просто хотят, чтобы кто-то их содержал, и называют это «позитивной дискриминацией». Дескать, Америка возникла не на вольном труде собственников, а на эксплуатации негров и индейцев – и теперь время возвращать долги. Поэтому «угнетённые народы» должны иметь льготы при получении образования и трудоустройстве.



Но это не значит, что для Америки «точка невозврата пройдена». Следующий кризис может отправить левых туда, где они были в начале 1990-х. Всё-таки марксизм проник в Штаты в мутировавшем виде и с заднего входа. Будучи наконец пойманным и узнанным, он может быть выкинут из салуна ногами вперёд.



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