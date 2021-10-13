Украинский депутат Олег Волошин заявил, что в США Владимира Зеленского называют проблемой

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13 октября 2021, 08:13 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: president.gov.ua

Власти США сомневаются в президенте Украины Владимире Зеленском. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Олег Волошин заявил, что Зеленский стал "проблемой" для Запада.

По мнению депутата Рады, скептически настроена по отношению к президенту Украины помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Волошин с ссылкой на свои источники заявил, что с такой позицией Нуланд приехала в Москву. По словам украинского парламентария, "она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского".

Как заявил Волошин, Нуланд "реально считает, что по всем пунктам Зеленский неуправляемый или непредсказуемый".

Депутат Рады предполагает, что в Москве Нуланд призовут разобраться "со своим Зеленским".

"Он неподконтрольный, непредсказуемый. Есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема не только для России, но и для США, для Запада", – пояснил Волошин.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 октября обнародовал статью и объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. По оценке Медведева, сейчас в Киеве руководят "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные.

Политолог Михаил Чаплыга заявил, что США и Россия не учитывают мнение Украины в сфере геополитических интересов.

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