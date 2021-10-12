Нуланд назвала «конструктивными» переговоры в МИД РФ
12 октября 2021, 19:59
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прокомментировала переговоры с представителями министерства иностранных дел России. Политик прибыла в Москву 11 октября в рамках рабочего визита, который продлится до 13 октября.
«Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России», - передает слова Нуланд пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц.
После разговора с Нуланд замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры были «предельно откровенными», а также полезным. При этом дипломат отметил, что пока позиции российской и американской сторон «плохо стыкуются».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.