Нуланд назвала «конструктивными» переговоры в МИД РФ

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12 октября 2021, 19:59

Виктория Нуланд, фото: Rod Lamkey - CNP, globallookpress.com

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прокомментировала переговоры с представителями министерства иностранных дел России. Политик прибыла в Москву 11 октября в рамках рабочего визита, который продлится до 13 октября.

«Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России», - передает слова Нуланд пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц.

После разговора с Нуланд замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры были «предельно откровенными», а также полезным. При этом дипломат отметил, что пока позиции российской и американской сторон «плохо стыкуются».

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