Рябков после разговора с Нуланд заявил, что позиции российской и американской сторон пока «плохо стыкуются»

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12 октября 2021, 14:00 Источник: РИА "Новости"

замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник, 12 октября, что разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был "предельно откровенным", а также полезным.

Сергей Рябков, однако, отметил, что пока позиции сторон "плохо стыкуются". Российский дипломат подчеркнул, что американцы не прислушиваются к логике Москвы и ее требованиям. Кроме того, по словам замглавы МИД, не улучшается ситуация с консульской работой, присутствием дипперсонала – российского в Штатах и американского в РФ.

Ранее сегодня сообщалось, что Виктория Нуланд прибыла в здание МИД России в Москве.

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