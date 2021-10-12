Рябков после разговора с Нуланд заявил, что позиции российской и американской сторон пока «плохо стыкуются»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник, 12 октября, что разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был "предельно откровенным", а также полезным.
Сергей Рябков, однако, отметил, что пока позиции сторон "плохо стыкуются". Российский дипломат подчеркнул, что американцы не прислушиваются к логике Москвы и ее требованиям. Кроме того, по словам замглавы МИД, не улучшается ситуация с консульской работой, присутствием дипперсонала – российского в Штатах и американского в РФ.
Ранее сегодня сообщалось, что Виктория Нуланд прибыла в здание МИД России в Москве.
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