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Виктория Нуланд прибыла в МИД России

, 10:59 Источник: РИА "Новости"

Виктория Нуланд прибыла в МИД России
замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд утром во вторник прибыла в здание МИД России, где, как предполагается, состоится ее встреча с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

В минувший понедельник по прилету в Москву Виктория Нуланд сообщила, что ключевой темой предстоящих в столице России переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Ранее дипломатический источник сообщил журналистам, что 12 октября Нуланд встретится с Рябковым. Другой источник заявил, что на 13 октября у замгоссекретаря США запланированы переговоры с заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Также дипломат встретится в Москве с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

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Рябков после разговора с Нуланд заявил, что позиции российской и американской сторон пока «плохо стыкуются»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник, 12 октября, что разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был "предельно откровенным", а также полезным.

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