Виктория Нуланд прибыла в МИД России

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд утром во вторник прибыла в здание МИД России, где, как предполагается, состоится ее встреча с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.
В минувший понедельник по прилету в Москву Виктория Нуланд сообщила, что ключевой темой предстоящих в столице России переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
Ранее дипломатический источник сообщил журналистам, что 12 октября Нуланд встретится с Рябковым. Другой источник заявил, что на 13 октября у замгоссекретаря США запланированы переговоры с заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Также дипломат встретится в Москве с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
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