В американском посольстве показали Викторию Нуланд, наслаждающуюся бабьим летом в Москве
11 октября 2021, 22:23
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник прилетела в Москву. Джейсон Ребхольц, пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов Америки в России, опубликовал в Тwitter фото Нуланд с ее коллегой Эриком Грином.
Они сфотографированы около особняка Спасо-Хаус американского посла на Спасопесковской площади на Арбате в Москве.
Ребхольц написал на русском языке, что Виктория Нуланд наслаждается бабьи летом.
"Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена", — привело посольство США в Twitter слова замсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд.
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