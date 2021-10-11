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В американском посольстве показали Викторию Нуланд, наслаждающуюся бабьим летом в Москве

, 22:23

В американском посольстве показали Викторию Нуланд, наслаждающуюся бабьим летом в Москве
Эрик Грин и Виктория Нуланд, фото: twitter.com/USEmbRuPress

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник прилетела в Москву. Джейсон Ребхольц, пресс-секретарь посольства Соединенных Штатов Америки в России, опубликовал в Тwitter фото Нуланд с ее  коллегой Эриком Грином.

Они сфотографированы около особняка  Спасо-Хаус  американского посла на Спасопесковской площади на Арбате в Москве. 

Ребхольц написал на русском языке, что Виктория Нуланд наслаждается бабьи летом.

"Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена", — привело посольство США в Twitter слова замсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд.

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