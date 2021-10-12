Эксперт в сфере энергетики Пикин: украинцы будут вынуждены отдать за отопительный сезон всю зарплату

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12 октября 2021, 17:45 Источник: ОСН

плита, фото: pixabay.com

Директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета при Министерстве энергетики России Сергей Пикин объяснил, чем обернется для Украины энергетический кризис в Европе. По его словам, в Киеве вскрылись аналогичные проблемы.

«В Украине ещё не кризис, а только его начало и всё то, что мы видим на биржах Европы, происходит и на Украине. Но одно дело для граждан Европы 1000 долларов, а совсем другое - для украинцев. В пересчёте на рубли, сейчас каждый житель Украины будет должен платить по 100 рублей за кубометр. Вдумайтесь! В России цена 5-6 рублей», - пояснил он.

Пикин отметил, что за один отопительный сезон люди будут расходовать всю зарплату за годы вперёд. Кроме того, из-за высоких цен на газ, у них не получилось накопить достаточные объёмы запасов, добавил эксперт. Он уточнил, что Украина находится на минимальных значениях, даже по сравнению 2014-2015 гг., когда вела «боевые действия» с «Газпромом».

«Политиков не интересует электорат, пока он реально не начнёт замерзать. Что очень вероятно и произойдёт в эту зиму», - подчеркнул Пикин.

Ранее журналист Поуль Ларсен заявил, что аномальные морозы и дефицит голубого топлива в газохранилищах станут настоящим кошмаром для Европы этой зимой.

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