Журналист датской газеты Ларсен предрек европейцам «настоящий кошмар» этой зимой из-за цен на газ

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10 октября 2021, 17:59 Источник: ИноСМИ

плита, фото: pixabay.com

Журналист Поуль Ларсен заявил, что аномальные морозы и дефицит голубого топлива в газохранилищах станут настоящим кошмаром для Европы этой зимой. По его словам, ПХГ на континенте заполнены лишь на 72% - это самый низкий уровень за десятилетие.

Ларсен не исключает, что в этом году Европу могут накрыть аномальные морозы, как в феврале 2018 года, когда на континент обрушился антициклон «Хартмут», получивший прозвище «Чудище с Востока». Жертвами холодной погоды тогда стали больше ста человек.

«Сибирские морозы охватили большую часть Центральной и Западной Европы … Цены на энергию совершенно сошли с ума, и повсюду сообщают о введении "энергетических пайков"», - пояснил он.

Автор считает, что даже температуры немного ниже нормы могут сильно сказаться на ценах на тепло и электричество в Евросоюзе. Ларсен уверен, что рост цен обусловлен «естественными рыночными причинами». Среди них журналист назвал повышенные энергозатраты на кондиционирование из-за жаркого лета, неудачный год для ветряных электростанций и увеличение спроса на фоне восстановления экономики.

Ранее британский журналист Каллум Хоар выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин ставит шах и мат ЕС, который оказался во власти серьезного энергетического кризиса.

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