Daily Express: Путин ставит шах и мат Евросоюзу, который столкнулся с сильнейшим кризисом в энергетической сфере

Глава российского государства Владимир Путин ставит шах и мат Европейскому союзу, который оказался во власти серьезного энергетического кризиса. Такого мнения придерживается британский журналист Каллум Хоар.
На страницах издания Daily Express он отметил, что в кризисе западные политики винят Российскую Федерацию. Они считают, что Москва намеренно сократила поставки голубого топлива в Европу. В Британии связывают это с намерением РФ побыстрее запустить “Северный поток - 2”.
В результате, как подчеркнул Хоар, ЕС будет, судя по всему, вынужден согласиться на российские условия. Так, на днях британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что “некоторые европейские страны почти полностью зависят от российского газа, что вызывает серьезные опасения по поводу энергетической безопасности”. “Путин ставит шах и мат ЕС", - резюмировал Хоар.
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