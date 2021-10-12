Премьер Норвегии объявила о скорой отставке правительства

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12 октября 2021, 16:54

Эрна Сульберг, Фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подает заявление об отставке правительства в связи с поражением на выборах в сентябре. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили на сайте ведомства.

«Парламентские выборы 13 сентября 2021 года привели к созданию парламентской основы для нового правительства. Поэтому сегодня на заседании Государственного совета я подам заявление об отставке правительства», - говорится в сообщении.

На выборах в парламент Норвегии победила Рабочая партия, набрав 26,3% голосов. Правящая Консервативная партия набрала 20,4%.

Ранее сообщалось, что глава администрации Судака Игорь Степиков подал заявление об отставке.

В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу в рамках федеральной целевой программы, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Оба обвиняются в мошенничестве.

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