Премьер Норвегии объявила о скорой отставке правительства

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подает заявление об отставке правительства в связи с поражением на выборах в сентябре. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили на сайте ведомства.
«Парламентские выборы 13 сентября 2021 года привели к созданию парламентской основы для нового правительства. Поэтому сегодня на заседании Государственного совета я подам заявление об отставке правительства», - говорится в сообщении.
На выборах в парламент Норвегии победила Рабочая партия, набрав 26,3% голосов. Правящая Консервативная партия набрала 20,4%.
Ранее сообщалось, что глава администрации Судака Игорь Степиков подал заявление об отставке.
В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу в рамках федеральной целевой программы, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Оба обвиняются в мошенничестве.
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