Глава администрации Судака Степиков подал в отставку

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11 октября 2021, 10:19 Источник: Интерфакс

Судак, фото: Andrey Kotliarchuk/Russian Look/ globallookpress.com

Глава администрации Судака Игорь Степиков подал заявление об отставке. Сити-менеджер не уточнил, в какой должности продолжит работать и чем займется после увольнения.

«Да, подал заявление. Планирую жить и трудиться в городе, во благо города. Может, возьму паузу, отдохну недельку, а там посмотрим»,- пояснил он.

Вопрос об отставке рассмотрит городской совет 11 октября.

Игорь Степиков возглавлял администрацию Судака с октября 2019 года. До вступления в должность занимал руководящие посты в торговых и предприятиях туристического сектора.

В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу в рамках федеральной целевой программы, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Оба обвиняются в мошенничестве.

Также глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта Евгения Исакова.

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