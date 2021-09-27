В Крыму бывших чиновников обвиняют в крупном хищении

Аргументы Недели → Общество 13+

27 сентября 2021, 15:03 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства республики Михаил Храмов проведут два месяца в СИЗО. Их обвиняют в хищении более 57 млн рублей при строительстве водовода для нужд Симферополя.



Следствие считает, что задержанные похитили крупную сумму бюджетных денег при строительстве и досрочной сдаче пятикилометрового водовода от Ивановского водозабора в Сакском районе полуострова до водоочистных сооружений Межгорного гидроузла. Отмечается, что Симферополь переживал на тот момент сильную засуху, и городу было необходимо дополнительное водоснабжение.



«Объект, который обеспечил в вододефицитный период водоснабжение Симферополя, построили за четыре месяца по всем ГОСТам и правилам. Да, наверное, где-то я допустил ошибки в ценообразовании, но в хищении себя виновным не считаю»,- заявил в суде Евгений Кабанов.



Такой же позиции придерживается и Михаил Храмов. Адвокаты обвиняемых настаивали, что средства были возвращены в бюджет еще до возбуждения уголовного дела, и просили назначить своим клиентам меру пресечения в виде домашнего ареста. Тем не менее стало известно, что фигурантов дела для дальнейшего разбирательства могут этапировать в Москву.



Евгению Кабанову могут предъявить новые претензии, в том числе по деятельности одной из крупнейших строительных компаний полуострова — «Интерстрой», которую он возглавлял еще до работы в крымском правительстве. Так, представители симферопольской фирмы «Крымстрой-мастер» утверждают, что Евгений Кабанов, заручившись поддержкой бывшего главы Минстроя РФ Михаила Меня, незаконно присвоил себе право продавать квартиры в достроенном ими жилом комплексе «Омега-2» в Севастополе.



Также у правоохранителей могут возникнуть вопросы по поводу строительства водозабора Бештерек-Зуйский, стоимостью 1,7 млрд руб., который должен был ежедневно обеспечивать Симферополь дополнительными 22 тыс. кубометрами воды. Отмечается, что гидротехническое сооружение, фактически, запустили недостроенным.



Напомним, что в 2017 году другой бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин был задержан в Симферополе за получение взятки в 27 млн руб. от одного из крымских застройщиков. Суд признал его виновным, назначив 11,6 года заключения, а также штраф в 56 млн руб. Его преемника на этом посту Виталия Нахлупина также задержали в октябре 2018 года по подозрению в получении взятки. Он до сих пор находится в изоляторе.



Евгения Кабанова назначили в правительство Крыма на пост вице-премьера осенью 2018 года. На прошлой неделе Государственный совет республики единогласно удовлетворил внесенный главой региона Сергеем Аксеновым вопрос об отставке чиновника.



В мае Евгений Кабанов решил стать депутатом Госдумы, что предполагает неприкосновенный статус. Он победил на праймериз «Единой России» по Евпаторийскому одномандатному округу №21, развернул широкомасштабную рекламную кампанию, но позже неожиданно снял свою кандидатуру.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости