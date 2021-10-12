Песков заявил, что Южные Курилы являются частью России

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12 октября 2021, 15:34 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет Токио распространяется, в частности, на Южные Курилы.

«Это территория Российской Федерации. Россия неоднократно на самых различных уровнях, в том числе на уровне президента Владимира Путина, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня»,- высказал официальный представитель Кремля.

Ранее на слова Кисиды отреагировал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его словам, в данном случае речь идет о территории России, которая хорошо защищена и не может быть передана Японии.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

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