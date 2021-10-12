Сенатор Цеков заявил, что премьер Японии «не хочет мириться с реальностью»
12 октября 2021, 10:33
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что суверенитет Японии распространяется, в частности, на Южные Курилы.
По словам Сергея Цекова, от того, что Фумио Кисида сделал подобное заявление, "суверенитет не распространяется". Сенатор в беседе с RT уточнил, что речь идет о территории Российской Федерации, которая хорошо защищена и не может быть передана Японии.
Цеков уточнил, что ряд политиков не хочет "мириться с реальностью", несмотря на давность принятых решений.
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