Сенатор Джабаров заявил, что высказывание Кисиды по Курилам осложнит его переговоры с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

12 октября 2021, 10:14 Источник: ТАСС

сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что высказывание нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курилам может осложнить его последующие переговоры с РФ.

Ранее Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.

Владимир Джабаров заметил, что Москва не оставит без внимания данное заявление японского премьера. Сенатор также обратил внимание на то, что новая редакция Конституции Российской Федерации не предусматривает отчуждение территорий страны другим государствам. Джабаров добавил, что вопрос Курил был закрыт для России еще в 1945 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости