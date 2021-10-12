Лавров не думает, что кто-то всерьез будет воспринимать обвинения в «краже» Россией формулы вакцины от COVID-19

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12 октября 2021, 12:24

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не думает, что кто-то всерьез будет воспринимать обвинения газеты The Sun в адрес РФ в якобы краже формулы препарата от коронавируса AstraZeneca.

"Вы знаете, я уже ничему не удивляюсь", – заметил Сергей Лавров в беседе с журналистами, однако, уточнил, что вряд ли британские и большинство западных партнеров будут всерьез воспринимать подобные голословные обвинения.

Глава МИД России отметил, что не слышал обвинений со стороны AstraZeneca, в том, что Россия якобы украла формулу вакцины против COVID-19. Дипломат также напомнил, что вышеуказанный препарат не раз давал побочные негативные результаты, в частности, виде тромбозов. Ни единого подобного случая после вакцинации "Спутником V" зарегистрировано не было, уточнил Лавров.

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