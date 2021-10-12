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На Земле в ночь на вторник началась магнитная буря

, 12:15 Источник: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН

На Земле в ночь на вторник началась магнитная буря
Земля, pixabay.com

В ночь на вторник, 12 октября, на Земле началась магнитная буря. Согласно последней информации специалистов, ее уровень постепенно нарастает и к настоящему моменту достиг среднего уровня.

В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук отметили, что около трех часов ночи по Москве была зарегистрирована слабая магнитная буря, но уже с 6.00 до 9.00 ее сила увеличилась до среднего уровня.

В подобных случаях достигающее Земли облако солнечной плазмы усиливает радиационную нагрузку на космические спутники, оказывает влияние на колебания магнитного поля у поверхности планеты. Кроме того, возникают северные сияния.

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