Ученые заявили, что на этой неделе высока вероятность магнитных бурь

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23 сентября 2021, 21:00 Источник: Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

вспышки на Солнце, pixabay.com

Эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца предупредили о возможных магнитных бурях на Земле на этой неделе после взрывов на единственной звезде Солнечной системы, случившихся сегодня утром.

Специалисты отметили, что уже через два или три дня к Земле придут облака солнечной плазмы, которые были выброшены взрывами на Солнце. На планете из-за этого в течение нескольких часов могут бушевать магнитные бури. Уточняется, что это произойдет лишь в том случае, если вспышки были "удачно" расположены – вблизи направления на Землю.

Эксперты, однако, предупредили, что вероятность магнитных бурь весьма высока.

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