Океанический пластик под воздействием солнца превращается в смесь новых токсичных веществ

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

14 сентября 2021, 14:31 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Оставьте дешевый пластиковый пакет на солнце достаточно ненадолго, и он в конечном счёте превратится в нефтехимическое месиво, а его фрагменты разнесутся либо дождевой водой, либо если он в океане, то океаническим течением. А микропластиковые фрагменты, которые сами по себе несут экологическую угрозу, при растворении на солнце становятся ещё более токсичными после такого распада. Исследование опубликовано в «ScienceAlert».

Исследование, проведенное учеными из Океанографического института Вудс-Хоул, показало, что солнечный свет не просто способен разрушать пластик, он может превращать базовые полимеры и добавки в «бульон» из новых химических веществ. И всё это происходит за достаточно короткий промежуток времени, а точнее менее чем за 100 часов.

Несмотря на то, что многие страны стали обращать внимание на экологию и отказываться от одноразовых сумок и пакетов, мы всё равно без труда встретим продавца, который сложит нам покупку в пластиковый пакет. И после его использования, вероятность практически ровна нулю, что этот пакет попадёт на переработку или вторичное использование, он просто окажется на свалке. Или что ещё хуже, медленно поплывет в сторону океана, в который ежегодно попадает более 640 тонн пластика и это только от коммерческого рыболовства.

Оказавшись в океане окончательный путь этого полу-растворенного пакета не очень ясен, он либо попадёт в глотку киту, а возможно в желудок птиц, а может он просто распадется на более мелкие фракции и перенесётся в воздух.

Новое исследование пластика показало, что в скорлупе чаек обнаружены микропластиковые элементы, насколько это опасно для птенцов ученые ещё не знают и только начинают наблюдать. Возможно, пластик попадает в желудок к птицам через рыбу, а может они путают блестящие элементы в воде с рыбами и просто заглатывают его.

«Удивительно, но солнце может разрушать пластик, который, по сути, является одним соединением, и обычно содержит некоторые добавки - на десятки тысяч соединений, которые растворяются в воде», — говорит химик Коллин Уорд.

«Мы должны думать не только о судьбе и воздействии первоначальных пластмасс, которые просачиваются в окружающую среду, но и о трансформации этих материалов».

Что именно эти соединения делают в окружающей среде или в тканях организмов в которые они попали, теперь является большим вопросом.

Недавние исследование воздействия пластика на человека показали, что он начинает терять репродуктивные функции организма. Проблемы с зачатием наблюдались как у мужчин, так и у женщин.

Микропластик начал попадать в организм человека с едой и это большая проблема, которую необходимо решать в срочном порядке.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости