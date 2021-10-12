Издание Avia.pro: «Россия подготовит очень жесткий ответ Японии» на заявление Кисиды о суверенитете Токио над Южными Курилами

«Россия подготовит очень жесткий ответ Японии» на заявление премьер-министра Фумио Кисиды о суверенитете Токио над Южными Курилами. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.
Как сообщалось ранее во вторник, глава японского правительства Кисида объявил, что суверенитет восточноазиатской страны распространяется среди прочего на Южные Курилы. Данные острова расположены на территории российской Сахалинской области.
Отечественное сетевое издание Avia.pro назвало слова Фумио Кисиды «враждебными действиями». Портал предрек, что «Россия подготовит очень жесткий ответ Японии». В частности, Москва может развернуть «дополнительные силы» на курильском направлении, указывается в процитированной публикации.
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