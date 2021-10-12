Старший научный сотрудник ВОЗ Сваминатан назвала «Спутник V» очень хорошей вакциной

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12 октября 2021, 12:09 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Ashraf Amra/Keystone Press Agency

Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что ВОЗ рассчитывает на одобрение "Спутника V", поскольку, по предварительным данным, это "очень хорошая вакцина".

Сумия Сваминатан выразила надежду на то, что российский "Спутник V" получит одобрение ВОЗ, поскольку, судя по результатам, которые видели сотрудники организации, это очень хороший препарат против коронавируса нового типа.

Напомним, к настоящему моменту "Спутник V" одобрен в 70 странах мира с общим населением 4 миллиарда человек, что составляет более половины населения Земли.

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