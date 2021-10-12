Старший научный сотрудник ВОЗ Сваминатан назвала «Спутник V» очень хорошей вакциной

Старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что ВОЗ рассчитывает на одобрение "Спутника V", поскольку, по предварительным данным, это "очень хорошая вакцина".
Сумия Сваминатан выразила надежду на то, что российский "Спутник V" получит одобрение ВОЗ, поскольку, судя по результатам, которые видели сотрудники организации, это очень хороший препарат против коронавируса нового типа.
Напомним, к настоящему моменту "Спутник V" одобрен в 70 странах мира с общим населением 4 миллиарда человек, что составляет более половины населения Земли.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.