Портал Avia.pro: на стороне протурецких боевиков в Сирии воюют украинские ветераны конфликта в Донбассе

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12 октября 2021, 10:44 Источник: Avia.pro

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На стороне протурецких боевиков в Сирийской Арабской Республике воюют украинские ветераны вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что поддерживаемые Анкарой сирийские формирования «используют помощь» наемников, ранее принимавших участие в силовой операции Киева против непризнанных ДНР и ЛНР. Портал отмечает, что данный факт подтвердила Служба безопасности Украины. СБУ проинформировала некоторое время назад о разоблачении трех злоумышленников, которые занимались вербовкой граждан бывшей советской республики для участия в боевых действиях на территории Сирии.

Ранее во вторник тот же ресурс сообщил, что ВКС России нанесли десятки ударов в южном Идлибе после отказа президента Турции Реджепа Эрдогана вывести войска страны из Сирии.

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