Губернатор Техаса Эбботт запретил принуждать жителей штата к вакцинации против коронавируса

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12 октября 2021, 09:04 Источник: Twitter

шприц, ампула, pixabay.com

Губернатор Техаса Грэг Эбботт подписал указ, согласно которому предприятия и организации штата не имеют права требовать от своих сотрудников или клиентов обязательной вакцинации против COVID-19.

Грэг Эбботт подчеркнул, что данный вопрос к настоящему моменту вынесен на специальную сессию заксобрания штата.

В тексте указа говорится, что ни одна организация не имеет права принуждать кого-либо к получению вакцины против коронавируса нового типа. Речь идет как о сотрудниках, так и о потребителях, которые не согласны на прививку по любым причинам личного характера, в связи с религиозными убеждениями или по медицинским показаниям.

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