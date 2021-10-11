Путин провел переговоры с Меркель и Макроном по Украине

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11 октября 2021, 21:16 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, Фото с сайта Кремля

Владимир Путин в понедельник провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин, Меркель и Макрон обсудили вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутри украинского конфликта.

Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры России, ФРГ и Франции отметили важность реализации Минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования.

В ходе обсуждения разрешения внутри украинского конфликта они подчеркнули заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате».

Владимир Путин дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договорённостей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже, который прошёл 9 декабря 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский также 11 октября провёл переговоры с Меркель и Макроном. Он надеется на встречу с Путиным.

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