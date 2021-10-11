Зеленский провел с Макроном и Меркель переговоры по подготовке к саммиту в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.О видеоконференции Зеленского, Меркель и Макрона сообщили в офисе президента Украины.
Зеленский с немецкой и французским коллегами обсудил дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования на Донбассе и подготовку к проведению очередного саммита «Нормандской четверки».
После переговоров президент Украины написал в Twitter о том, что Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира.
Зеленский, Меркель и Макрон отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита «Нормандской четверки».
Канцлер ФРГ и президент Франции пообещали поднять эти вопросы во время разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным.
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