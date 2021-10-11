Депутат Рады Гончаренко пригрозил, что в будущем Украина «заберет» у России Кубань

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11 октября 2021, 18:25

Заседание Верховной Рады Украины, Yuliia Ovsyannikovaukrinform / globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пригрозил, что в будущем Украина «заберет» у Российской Федерации Кубань. С соответствующим заявлением парламентарий выступил в эфире своего YouTube-канала.

Гончаренко обвинил РФ в том, что она якобы «украла» украинскую историю, «наших князей, Киевскую Русь».

«И эти люди нам рассказывают, что нам надо писать свою историю. Вы нашу Кубань тоже украли… Когда у Украины будет честное руководство, то вам придется все отдать и все вернуть. Мы все заберем назад», — отметил представитель Рады.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми назвал политика Михаила Саакашвили возможным «будущим» Украины и Белоруссии.

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