Экс-разведчик Кедми назвал «дегенерата» Саакашвили возможным «будущим» Украины и Белоруссии
11 октября 2021, 17:45
Бывший израильский разведчик Яков Кедми назвал задержанного в Грузии политика Михаила Саакашвили возможным «будущим» Украины и Белоруссии. Соответствующее заявление Кедми сделал в телевизионном эфире.
«Советую всем и на Украине, и в Белоруссии, и в Восточной Европе: посмотрите на этого урода, дегенерата, который сидит в грузинской тюрьме, — это ваше будущее. Потому что всем на него наплевать. И его хозяевам на него наплевать, и всем, кто его выкармливал, и всем, кто его вытаскивал, всем на него наплевать», — отметил экс-разведчик в ходе одного из ток-шоу на канале «Россия 1».
Как сообщалось ранее в понедельник, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил, что передача Саакашвили на Украину исключена.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.