Экс-разведчик Кедми назвал «дегенерата» Саакашвили возможным «будущим» Украины и Белоруссии

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11 октября 2021, 17:45

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Oleg Pereverzev / globallookpress.com

Бывший израильский разведчик Яков Кедми назвал задержанного в Грузии политика Михаила Саакашвили возможным «будущим» Украины и Белоруссии. Соответствующее заявление Кедми сделал в телевизионном эфире.

«Советую всем и на Украине, и в Белоруссии, и в Восточной Европе: посмотрите на этого урода, дегенерата, который сидит в грузинской тюрьме, — это ваше будущее. Потому что всем на него наплевать. И его хозяевам на него наплевать, и всем, кто его выкармливал, и всем, кто его вытаскивал, всем на него наплевать», — отметил экс-разведчик в ходе одного из ток-шоу на канале «Россия 1».

Как сообщалось ранее в понедельник, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил, что передача Саакашвили на Украину исключена.

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