Источник в администрации президента: встреча Козака и Нуланд состоится 13 октября

СМИ со ссылкой на источник в администрации российского президента сообщили, что встреча замглавы администрации Дмитрия Козака и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд состоится 13 октября в Москве.
Нуланд прибудет в 11 октября в Москву с трёхдневным визитом. США запросили переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.
Госдепартамент уточнил, что Нуланд намерена обсудить вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.
Напомним, что с 2019 года Нуланд находилась в "черном списке", ей было запрещено въезжать на территорию России. Она является одним главных специалистов в американском правительстве по России и странам бывшего СССР.
США исключили несколько российских граждан из санкционного списка в обмен на визу заместителя госсекретаря.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости