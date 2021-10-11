Источник в администрации президента: встреча Козака и Нуланд состоится 13 октября

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11 октября 2021, 13:49 Источник: РИА Новости

Виктория Нуланд, фото: Rod Lamkey - CNP, globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в администрации российского президента сообщили, что встреча замглавы администрации Дмитрия Козака и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд состоится 13 октября в Москве.

Нуланд прибудет в 11 октября в Москву с трёхдневным визитом. США запросили переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Госдепартамент уточнил, что Нуланд намерена обсудить вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.

Напомним, что с 2019 года Нуланд находилась в "черном списке", ей было запрещено въезжать на территорию России. Она является одним главных специалистов в американском правительстве по России и странам бывшего СССР.

США исключили несколько российских граждан из санкционного списка в обмен на визу заместителя госсекретаря.

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