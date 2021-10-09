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Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ближайшие дни прилетит в Москву

, 08:33 Источник: ТАСС

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ближайшие дни прилетит в Москву
Виктория Нуланд, фото: Rod Lamkey - CNP, globallookpress.com

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 11 октября отправится в Москву.
В России у американского политика запланированы встречи с должностными лицами высокого ранга.

В ходе переговоров Нуланд обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. О планах Нуланд сообщила пресс-служба Госдепартамента.

После поездки в Россию и Нуланд запланированы визиты в Ливан и Великобританию. Она в своем Twitter ранее писала, что с нетерпением ждет поездки в Москву, Бейрут и Лондон 11-15 октября, чтобы "обсудить весь спектр двусторонних, региональных и глобальных вопросов".

Нуланд с 2019 года находилась в "черном списке", ей было запрещено въезжать на территорию России.
25 сентября МИД РФ поставил условие для выдачи визы Нуланд.

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