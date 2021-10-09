Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ближайшие дни прилетит в Москву
9 октября 2021, 08:33Источник:
ТАСС
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 11 октября отправится в Москву. В России у американского политика запланированы встречи с должностными лицами высокого ранга.
В ходе переговоров Нуланд обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов. О планах Нуланд сообщила пресс-служба Госдепартамента.
После поездки в Россию и Нуланд запланированы визиты в Ливан и Великобританию. Она в своем Twitter ранее писала, что с нетерпением ждет поездки в Москву, Бейрут и Лондон 11-15 октября, чтобы "обсудить весь спектр двусторонних, региональных и глобальных вопросов".
Нуланд с 2019 года находилась в "черном списке", ей было запрещено въезжать на территорию России. 25 сентября МИД РФ поставил условие для выдачи визы Нуланд.
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