Павел Климкин: между Россией и Украиной возможен только гибридный мир

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11 октября 2021, 11:10

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Danil Shamkin / globallookpress.com

Между Российской Федерацией и Украиной возможен только гибридный мир. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Павел Климкин, бывший глава украинского МИД.

Официальный Киев обвиняет Москву в разведывании вооруженного конфликта на территории Донбасса, который продолжается с весны 2014 года. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Как заявил Павел Климкин, с Россией возможен только гибридный мир. Такой сценарий реален, если Украина и ее зарубежные партнеры будут способны «сдерживать» Москву, отметил экс-министр.

Климкин добавил, что его страна пока не располагает настоящей территориальной обороной.

«У нас очень часто говорят, что мы сильные, мы крутые. Я абсолютно согласен. Украинцы с точки зрения боевого духа реально крутые. Но в том, чтобы построить сдерживание, в том числе военное, чтобы сделать настоящую территориальную оборону — пока все это на бумаге», — указал собеседник журналистов.

Ранее в понедельник портал Avia.pro написал, что украинская армия может начать штурм непризнанных ДНР и ЛНР в течение ближайших месяцев.

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