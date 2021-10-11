Глава МВД Сербии: главе республики Вучичу угрожает опасность

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11 октября 2021, 10:50 Источник: РИА Новости

Александр Вучич, фото:Felix Zahn/photothek.net via www/Global Look Press

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что президенту страны Александру Вучичу угрожает опасность из-за его борьбы с преступными группировками, занимающимися оборотом запрещённых веществ.

Вулин пояснил, что правоохранительные органы раскрыли «большую, жестокую и очень опасную группировку», на счету которой есть убийства. По его словам, главари лишились сотен миллионов нелегального дохода и «армии». Министр считает, что это их «задело больше всего».

«… безопасность президента Вучича под угрозой. Каждому из этих наркобоссов ясно, что, если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии»,- подчеркнул он.

Глава МВД уточнил, что ликвидация президента повергла бы Сербию в длительную политическую нестабильность, поэтому он – цель номер один. Вулин назвал Вучича «ночным кошмаром» для службы безопасности, поскольку глава республики полностью доверяет своей охране и не заботится о своей защите.

«Не хочет отделяться от народа, на каждом собрании подходит к людям, здоровается за руку, разговаривает с ними»,- добавил чиновник.

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