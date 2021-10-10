Американист Старосельцев заявил, что лидерам демократов в США нужен «слабый президент»

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10 октября 2021, 20:58 Источник: Свободная пресса

Джо Байден, фото: Adrian Wyld/ globallookpress.com

Политолог-американист Роман Старосельцев объяснил, почему Конгресс не предпринимает попыток сместить действующего президента США Джо Байдена в соответствии с 25-ой поправкой к Конституции. Американский лидер периодически забывает слова и путает понятия, например, недавно он назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером».

«Действительно, физическая слабость Джо Байдена уже начала негативно сказываться на международном авторитете Соединенных Штатов. Даже союзники все чаше игнорируют мнение «гегемона» по самым разным вопросам, чего раньше не могли себе позволить. Геополитические соперники США, такие как Россия и Китай, вообще начали строить свое будущее без оглядки на Америку»,- высказал он изданию «Свободная пресса».

Старосельцев считает, что в США сложилась «двоякая ситуация» - «капкан Байдена». По его словам, лидерам демократов в Конгрессе и Сенате нужен «слабый президент», чтобы без проблем пропихивать свои законы. Политолог уверен, что они протащили Байдена на пост главы государства «тушкой и чучелком».

При этом он уточнил, что республиканские конгрессмены и сенаторы «до жути боятся» появления нынешнего вице-президента Камалы Харрис на посту президента, поэтому «будут реанимировать Байдена до последнего».

Американский лидер устраивает в США всех, хотя по разным причинам, заключил эксперт.

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