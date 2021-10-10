Издание NetEase назвало «мощной оплеухой» новому премьеру Японии Кисиде ракетные стрельбы флота России вблизи Курил

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10 октября 2021, 19:01 Источник: «ПолитРоссия»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, Yoshio Tsunoda / globallookpress.com

Ракетные стрельбы российского флота вблизи Курильских островов стали «мощной оплеухой» новому главе правительства Японии Фумио Кисиде. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Некоторое время назад Кисида объявил, что мирный договор с Москвой не будет заключен без урегулирования «территориального спора». Токио оспаривает принадлежность Курил.

Издание NetEase обратило внимание на то, что на фоне данного заявления нового японского премьера Тихоокеанский флот РФ проводил крупномасштабные маневры с ракетными стрельбами вблизи островов.

«Ему [Фумио Кисиде] была нанесена мощная оплеуха. Даже если позиция Японии будет очень твердой, Россия, безусловно, не отдаст ей острова», — пишет NetEase.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Forbes предсказало, что Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в случае войны с Москвой из-за сокращения своего торгового флота.

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