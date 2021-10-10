Forbes: США могут потерпеть поражение в случае войны с Россией из-за сокращения своего торгового флота

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10 октября 2021, 10:59 Источник: «ПолитРоссия»

Американские суда, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут потерпеть поражение в случае военного конфликта с Россией из-за сокращения своего торгового флота. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Forbes пишет, что с 2000-го по 2019 годы количество океанских коммерческих судов, вес которых превышает тысячу тонн, в торговом флоте США снизилось с 282 до 182 единиц. Общая грузоподъемность сократилась примерно на треть.

Издание предрекло, что из-за данной ситуации Вашингтон может проиграть, если разгорится война с РФ.

В процитированной публикации указывается на то, что в настоящий момент торговый флот Штатов не способен заполнить пробел в морских перевозках в случае вооруженного конфликта. Это значит, что американские ВМС останутся без должного усиления, отмечает Forbes.

Ранее в воскресенье сообщалось, что вьетнамский сайт Soha предсказал вероятный распад НАТО в случае безъядерной войны с Москвой.

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