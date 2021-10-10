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10 октября 2021, 08:03 Источник: «ПолитРоссия»

Военные НАТО, Kay Nietfeld / globallookpress.com

В случае безъядерной войны с Российской Федерацией Североатлантический альянс может постигнут распад. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном во вьетнамском интернет-сегменте.

Портал Soha пишет, что «армии РФ придется продемонстрировать пик своего военного искусства», если разгорится конфликт с НАТО с использованием обычных вооружений. Сайт отметил, что Москва попытается посеять панику во вражеских рядах с помощью комбинированных атак, включающих в себя удары по критически важным объектам инфраструктуры.

«Используя огневую мощь крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, Россия будет наносить удары по ключевым экономическим центрам противника без необходимости захвата его территории», — указывается в процитированной публикации.

НАТО, вероятно, не сможет одержать победу над Москвой и распадется, предрекли в Soha.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский сайт 19FortyFive написал, что российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» способен уничтожить флотилию США без применения самолетов.

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