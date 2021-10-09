Портал 19FortyFive: российский «Адмирал Кузнецов» способен уничтожить флотилию США без применения самолетов

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9 октября 2021, 20:45 Источник: «ПолитРоссия»

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» способен уничтожить флотилию Соединенных Штатов без применения самолетов. Об этом говорится в публикации, размещенной в американском интернет-сегменте.

Сайт 19FortyFive пишет, что «Адмирал Кузнецов» в состоянии «нанести настоящий удар в наступательном бою». Портал отмечает, что на вооружении крейсера находятся двенадцать ракет П-700 «Гранит», которые предназначены для борьбы с мощными корабельными группировками, включая авианосные.

Каждый из данных снарядов весит свыше семи тонн. Ракеты могут быть оснащены обычными или ядерными боеголовками.

«Адмирал Кузнецов» способен уничтожить флотилию США без применения самолетов, указывается в процитированном материале.

Ранее в субботу сообщалось, что ресурс Flightradar24 выложил недостоверную информацию о «пролете» украинского беспилотника Bayraktar TB2 над российским Крымом.

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