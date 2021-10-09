Ресурс Flightradar24 опубликовал ложную информацию о «пролете» украинского Bayraktar TB2 над российским Крымом

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9 октября 2021, 16:59 Источник: «Репортер»

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Шведский мониторинговый ресурс Flightradar24 опубликовал ложную информацию о «пролете» украинского беспилотника Bayraktar TB2 над российским Крымом. Об этом пишут отечественные интернет-СМИ.

Согласно сведениям, выложенным Flightradar24, 5 октября дрон якобы преодолел расстояние от Украины до Ирана, пройдя в том числе над Крымом.

Портал «Репортер» пишет, что данное сообщение не соответствует действительности. Сайт отмечает, что Bayraktar TB2, судя по карте Flightradar24, пролетел более 1 300 км. Дальность действия данного беспилотника в реальности составляет около 150 км.

Также «Репортер» указал на то, что российские системы ПВО в Крыму сбили бы аппарат в случае нарушения им границы страны.

Предполагается, что недостоверные данные появились на Flightradar24 из-за технического сбоя.

Как сообщалось ранее в субботу, китайский портал Sohu написал, что боевые возможности российского ударного дрона «Охотник» способны стать «неприятным сюрпризом» для Соединенных Штатов.

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