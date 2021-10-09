Сайт Sohu: боевые возможности российского ударного дрона «Охотник» способны стать «неприятным сюрпризом» для США

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9 октября 2021, 14:40 Источник: «ПолитРоссия»

Беспилотник, Sra Tyler Woodward / globallookpress.com

Боевые возможности российского тяжелого ударного дрона «Охотник» способны стать «неприятным сюрпризом» для Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что военные РФ некоторое время назад впервые продемонстрировали общественности беспилотник «Охотник» вблизи. Сайт назвал аппарат «великим тяжелым оружием, которое вот-вот родится», и отметил, что боевые возможности дрона способны стать «неприятным сюрпризом» для США.

В процитированной публикации указывается на то, что «Охотник» оснащен оборудованием спутниковой связи, благодаря чему он может атаковать в любом регионе Земли, получая команды из России. При этом современная электронная начинка делает беспилотник пригодным для проникновения вглубь территории противника с целью нанесения высокоточного удара или осуществления разведки.

Sohu констатирует также, что аппарат имеет большую боевую нагрузку, низкую радиолокационную заметность и высокую дальность полета.

Как сообщалось ранее в субботу, издание The Hill высказало точку зрения, согласно которой Вашингтон не сможет в одиночку выиграть гипотетическую войну против РФ и Китая.

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