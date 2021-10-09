The Hill: США не смогут в одиночку выиграть гипотетическую войну против России и Китая

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9 октября 2021, 10:15 Источник: «ПолитРоссия»

Американские военные, Seaman Matthew Cavenaile / globallookpress.com

Соединенные Штаты не смогут в одиночку выиграть гипотетическую войну против Российской Федерации и Китая. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах зарубежных средств массовой информации.

Некоторое время назад американский Пентагон приступил к подготовке новой концепции стратегии национальной обороны. Ожидается, что в этом документе главными угрозами для США будут названы Москва и Пекин.

Издание The Hill пишет, что Вашингтону «пришло время более серьезно относиться к партнерам, расширить свою зависимость от их военного потенциала, стать более открытыми для обмена технологическими достижениями и улучшить баланс военной торговли». В одиночку, без поддержки со стороны союзников, Штаты не смогут победить в гипотетическом вооруженном конфликте с РФ и Китаем, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Military Watch спрогнозировал, что появление вблизи границ НАТО российских самолетов, оснащенных ракетами К-77М, «вызовет серьезную тревогу на Западе».

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