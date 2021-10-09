Military Watch: «Появление вблизи границ НАТО российских самолетов с ракетами К-77М вызовет серьезную тревогу на Западе»

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9 октября 2021, 08:20 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Появление вблизи границ Североатлантического альянса российских самолетов, вооруженных ракетами К-77М, «вызовет серьезную тревогу на Западе». Об этом говорится в материале, размещенном в американском сегменте интернета.

Сайт Military Watch пишет, что Москва создает для своих истребителей Су-57 новую специализированную ракету класса «воздух-воздух» большой дальности К-77М, «которая должна дать боевой машине преимущество перед основными конкурентами». Предполагается, что снаряд получат и другие самолеты. В числе них Су-35, Су-30СМ и Су-27СМ3.

Портал отмечает, что К-77М способна стать самой эффективной дальнобойной ракетой своего класса в мире. Одним из главных преимуществ боеприпаса американский ресурс назвал систему самонаведения на основе цифровой активной фазированной решетки. Она позволяет снаряду «гарантированно поразить неприятельскую цель, даже если самолет (или ракета) совершит резкий маневр».

«Появление вблизи границ НАТО российских самолетов с ракетами К-77М вызовет серьезную тревогу на Западе», — прогнозируется в публикации Military Watch.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский сайт Sohu предрек, что истребитель Су-57 «одним махом обгонит» американские F-22 и F-35 после оснащения новой гиперзвуковой ракетой.

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