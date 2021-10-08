Sohu: российский истребитель Су-57 «одним махом обгонит» американские F-22 и F-35 после оснащения новой гиперзвуковой ракетой

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8 октября 2021, 20:13 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Су-57, UAC / globallookpress.com

Российский истребитель пятого поколения Су-57 «одним махом обгонит» американские самолеты F-22 и F-35 после оснащения новой гиперзвуковой ракетой. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Некоторое время назад стало известно, что специалисты из РФ работают над гиперзвуковой ракетой для Су-57. Перспективный снаряд сможет передвигаться со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз.

Портал Sohu пишет, что данный боеприпас «практически неуязвим для всех современных средств противовоздушной и противоракетной обороны».

«Новая российская авиационная ракета, способная летать с экстремальной скоростью, вероятно, вызовет зависть у всех стран мира», — предположил сайт.

В Sohu предрекли, что после оснащения снарядом Су-57 «одним махом обгонит» американские F-22 и F-35, став самым мощным истребителем пятого поколения.

Как сообщалось ранее в пятницу, китайское издание NetEasе отметило, что война между Россией и НАТО имела бы катастрофические последствия.

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