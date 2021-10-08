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8 октября 2021, 19:40 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Если между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом вспыхнет военный конфликт, «последствия будут катастрофическими». Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

NetEasе пишет, что Москва «рассматривается Соединенными Штатами как самый большой враг». Издание отмечает, что Вашингтон «пытается загнать своего оппонента в тупик» с помощью экономических санкций и провокационных действий в районе государственных рубежей РФ.

В процитированной публикации указывается на то, что НАТО следует прекратить «создавать проблемы на российских границах», поскольку это может привести к вооруженному столкновению.

«Если между сторонами начнется война — последствия будут катастрофическими», — предупредили в NetEasе.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский портал 19FortyFive написал, что российская ТОС-1 «Буратино» «наводит ужас».

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